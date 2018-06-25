Almanya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
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Almanya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti
Almanya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
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