Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde AK Parti'ye 212 oy çıktı.

YÜZDE 500 ARTIŞ

Tunceli'de 64 bin 290 seçmenden 55 bin 519'u sandığa giderek yüzde 86.25 oranında katılım sağladı. AK Parti, 1 Kasım 2015 seçimlerinde Nazımiye'den aldığı 40 oyun üstüne koyduğu 162 oy ile yüzde 500'den fazla artış sağlamış oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN MEMLEKETİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde ise AK Parti'nin ciddi oranda artış göstermesi dikkat çekti.



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