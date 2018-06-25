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’nun ilçesinde 'de yüzde 500 artış

oyları 'nin Nazımiye ilçesinde yüzde 500 artış gösterdi.

Kılıçdaroğlu’nun ilçesinde AK Partide yüzde 500 artış

'nin Nazımiye ilçesinde 'ye 212 oy çıktı.

YÜZDE 500 ARTIŞ
Tunceli'de 64 bin 290 seçmenden 55 bin 519'u sandığa giderek yüzde 86.25 oranında katılım sağladı. AK Parti, 1 Kasım 2015 lerinde Nazımiye'den aldığı 40 oyun üstüne koyduğu 162 oy ile yüzde 500'den fazla artış sağlamış oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN MEMLEKETİ
Genel Başkanı Kemal 'nun memleketi Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde ise AK Parti'nin ciddi oranda artış göstermesi dikkat çekti.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 18:02
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