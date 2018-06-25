Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin edeceği tarih belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekillerinin 8 Temmuz'da yemin edeceği açıklandı.
SEÇİMİN KESİN SONUÇLARI 5 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
YSK Başkanı Güven, seçimin kesin sonuçlarının 5 Temmuz'da açıklanacağını söyledi. Kesin sonuçların açıklanmasının ardından 8 Temmuz'da Meclis Genel Kurulu toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aynı gün yemin etmesi bekleniyor.
8 TEMMUZ'DA YEMİN EDİLECEK
Anayasa'ya göre, seçim sonucunun YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü gün, yani 8 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 15.00'te kendiliğinden toplanacak. Bu toplantıya en yaşlı milletvekili başkanlık edecek. Toplantıda milletvekilleri ant içecek.
ERDOĞAN'IN AYNI GÜN YEMİN ETMESİ BEKLENİYOR
Milletvekillerinin yemin töreninin ardından aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da TBMM'de yemin etmesi bekleniyor.
SEÇİMİN KESİN SONUÇLARI 5 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
YSK Başkanı Güven, seçimin kesin sonuçlarının 5 Temmuz'da açıklanacağını söyledi. Kesin sonuçların açıklanmasının ardından 8 Temmuz'da Meclis Genel Kurulu toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aynı gün yemin etmesi bekleniyor.
8 TEMMUZ'DA YEMİN EDİLECEK
Anayasa'ya göre, seçim sonucunun YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü gün, yani 8 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 15.00'te kendiliğinden toplanacak. Bu toplantıya en yaşlı milletvekili başkanlık edecek. Toplantıda milletvekilleri ant içecek.
ERDOĞAN'IN AYNI GÜN YEMİN ETMESİ BEKLENİYOR
Milletvekillerinin yemin töreninin ardından aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da TBMM'de yemin etmesi bekleniyor.
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