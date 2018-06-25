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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin edeceği tarih belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekilleri 8 Temmuz'da yemin edecek. Eğer Erdoğan ilk turda ipi göğüslemeseydi, 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı i yapılacaktı.

Erdoğanın yemin edeceği tarih belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekillerinin 8 Temmuz'da yemin edeceği açıklandı.

SEÇİMİN KESİN SONUÇLARI 5 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
Başkanı Güven, in kesin sonuçlarının 5 Temmuz'da açıklanacağını söyledi. Kesin sonuçların açıklanmasının ardından 8 Temmuz'da toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aynı gün yemin etmesi bekleniyor.

8 TEMMUZ'DA YEMİN EDİLECEK
'ya göre, seçim sonucunun YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü gün, yani 8 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 15.00'te kendiliğinden toplanacak. Bu toplantıya en yaşlı milletvekili başkanlık edecek. Toplantıda milletvekilleri ant içecek.

ERDOĞAN'IN AYNI GÜN YEMİN ETMESİ BEKLENİYOR
Milletvekillerinin yemin töreninin ardından aynı gün Cumhurbaşkanı 'ın da 'de yemin etmesi bekleniyor.
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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 17:31
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