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'de akşam saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi

'de, akşam saatlerinde yağan nedeniyle birçok mahalle sular altında kaldı, alt geçitler ulaşıma kapanırken, birçok ev ve işyerinin zemin katlarını su bastı.



Bugün akşam 19.00 sıralarında yağmaya başlayan , yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle göle dönen yollarda vatandaşlar yürümekte zorlanırken, trafikte aksamalar oldu.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 22:14
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