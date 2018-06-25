Bugün akşam 19.00 sıralarında yağmaya başlayan sağanak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle göle dönen yollarda vatandaşlar yürümekte zorlanırken, trafikte aksamalar oldu.
Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi
Kayseri'de, akşam saatlerinde yağan sağanak yağmur nedeniyle birçok mahalle sular altında kaldı, alt geçitler ulaşıma kapanırken, birçok ev ve işyerinin zemin katlarını su bastı.
Etiketler: Hava durumu , Kayseri , Sivas , sağanak yağmur , İstanbul , Meteoroloji , Karadeniz
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