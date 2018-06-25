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'da hangi parti ne kadar oy aldı? İstanbul'un sonuçlarını ilan etti!

ve milletvekili seçimlerine ilişkin 'un kesin olmayan resmi sonuçları belli oldu. İstanbul'da hangi parti ne kadar oy aldı? İstanbul'da sonuçlar nasıl? 39 ilçeden gelen tutanaklara göre düzenlenen birleştirme tutanakları, kapısına asılarak ilan edildi.

İl Seçim Kurulu İstanbulun sonuçlarını ilan etti!
Sonuçlar, Çağlayan'daki 'ndaki Başkanlığı'na 'un 39 ilçesinden Başkanları tarafından getirildi. İl Seçim Kurulu tarafından toplanan oylar veri merkezine girildi. Birleştirme tutanağının bir örneği İl Seçim Kurulu kapısına asılarak ilan edildi. Bir örneği de 'na gönderilmek üzere imza altına alındı.

İSTANBUL'DA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ



İstanbul İl Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanağına göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İstanbul'da 10 milyon 573 bin 543 seçmenden 9 milyon 304 bin 542'si oy kullandı. Bu oylardan 9 milyon 156 bin 802'si geçerli sayılırken; 147 bin 740'ı geçersiz sayıldı. adaylarının İstanbul'dan aldığı toplam oylar şöyle sıralandı:

: 4 milyon 578 bin 454
: 3 milyon 378 bin 21
Selahattin Demirtaş: 661 bin 761
: 435 bin 558
Temel Karamollaoğlu: 86 bin 147
Doğu Perinçek: 16 bin 861

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE İSTANBUL'DA OY DAĞILIMI


İstanbul'da üç ayrı bölgede Cumhur İttifakı toplamda 4 milyon 639 bin 718 oy aldı. Millet İttifakı ise toplam 3 milyon 327 bin 36 oy aldı. İstanbul geneli milletvekili seçimlerinde 3 milyon 881 bin 871 oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi 2 milyon 445 bin 461 oy, Milliyetçi Hareket Partisi 757 bin 195 oy, Halkların Demokratik Partisi 1 milyon 146 bin 479 oy, İyi Parti 742 bin 752 bin oy, Saadet Partisi 138 bin 823 oy Vatan Partisi 20 bin 49 oy alırken Hür Dava Partisi 17 bin 680 oy aldı.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 14:31
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