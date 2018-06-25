Cumhurbaşkanlığı ve Cumhur İttifakı'nın zaferinden sonra Türkiye'nin 81 ilinde de sokaklarda bayram vardı. Cumhur'un bir kez daha "Seninle sonuna kadar devam" dediği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Kısıklı'daki evinden çıkarak Huber Köşkü'ne gitti ve coşkulu kalabalığa seslendi:
Hedef 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber köşkü önünde toplanan coşkulu vatandaşlara seslendi: Milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti. Gayemiz bu dönemde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır...
Cumhurbaşkanlığı ve Cumhur İttifakı'nın zaferinden sonra Türkiye'nin 81 ilinde de sokaklarda bayram vardı. Cumhur'un bir kez daha "Seninle sonuna kadar devam" dediği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Kısıklı'daki evinden çıkarak Huber Köşkü'ne gitti ve coşkulu kalabalığa seslendi:
Etiketler: Kanal İstanbul , Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı , seçim , Cumhurbaşkanı , Türkiye , Anayasa
- 25 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
- Uçan muhalefet
- Oyun tutmadı
- İşte il il Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Hangi aday hangi ilde yüzde kaç oy aldı?
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