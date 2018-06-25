;
Yol Durumu
  1. Kameralı önlem

Hedef 2023

Erdoğan, Huber köşkü önünde toplanan coşkulu vatandaşlara seslendi: Milletimiz şahsımıza vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti. Gayemiz bu dönemde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır...



Cumhurbaşkanlığı ve Cumhur İttifakı'nın zaferinden sonra 'nin 81 ilinde de sokaklarda bayram vardı. Cumhur'un bir kez daha "Seninle sonuna kadar devam" dediği Tayyip Erdoğan da, Kısıklı'daki evinden çıkarak Huber Köşkü'ne gitti ve coşkulu kalabalığa seslendi:
Etiketler: , , , , , ,
  • 25 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar