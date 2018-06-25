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2018 lerinde hangi parti kaç milletvekili çıkardı? sandalye ve Milletvekili dağılımı

sonuçlarına göre, şu ana kadarki sonuçlarla 'teki sandalye dağılımı, 'nin barajı aşması ile değişti. Hangi parti kaç milletvekili çıkardı? Meclis'te sandalye dağılımı nasıl oldu? sorularının cevapları merak ediliyor? İşte detaylar

24 Haziran 2018 seçimlerinde hangi parti kaç milletvekili çıkardı? Meclis sandalye ve Milletvekili dağılımı

'te hangi parti kaç milletvekili çıkaracak? 'nin yüzde 10 barajını geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı da büyük oranda değişti.

İşte son verilere göre, Meclis'teki sandalye dağılımı:

: 293

: 146

: 49

HDP: 67

İYİ Parti: 45

Diğer: 0

İTTİFAKLARA GÖRE DAĞILIM

Cumhur İttifakı: 346

Millet İttifakı: 191

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 04:25
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