24 Haziran 2018 seçimlerinde hangi parti kaç milletvekili çıkardı? Meclis sandalye ve Milletvekili dağılımı

Meclis'te hangi parti kaç milletvekili çıkaracak? HDP'nin yüzde 10 seçim barajını geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı da büyük oranda değişti.

İşte son verilere göre, Meclis'teki sandalye dağılımı:

AK Parti: 293

CHP: 146

MHP: 49

HDP: 67

İYİ Parti: 45

Diğer: 0

İTTİFAKLARA GÖRE DAĞILIM

Cumhur İttifakı: 346

Millet İttifakı: 191