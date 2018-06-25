Edirne'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından, sandık görevlileri oyları saydı. Tutanak altına alınan ve çuvallara konulan oylar Edirne Adliyesi'ndeki seçim kuruluna getirildi. Adliyeye oy çuvallarıyla giren sandık görevlileri, burada x-ray taramasından geçti. Sandık görevlileri, Edirne Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce kurulan kamera sistemine oy çuvallarının üzerinde bulunan sandık numaralarını ve sandığın bulunduğu okulu yüksek sesle okudu. Oy çuvalları yazılı kaydın yanı sıra görsel ve sesli olarak da kayıt altına alındı. Geçmiş yıllarda Edirne'de aynı uygulama yapılmıştı.
Kameralı önlem
Etiketler: Edirne
- 25 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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