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  1. Ruhani'den Erdoğan'a tebrik telefonu

'den Erdoğan'a tebriği!

'nin aday 'nin bugün saat 12.00'de e ilişkin bir açıklama yapması beklenirken ana muhalefet partisinden Cumhurbaşkanı 'a tebrik mesajı geldi.

CHPden Erdoğana seçim tebriği!

İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, dün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili i için 'a bir tebrik mesajı paylaştı.

Kesici, Twitter adresinden şunu yazdı:

"Seçim sonuçları vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu olsun. En başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kazananları, seçime katılan herkesi ve çok yüksek bir katılımla oy kullananan tüm vatandaşlarımızı can ve gönülden kutluyorum."

Öte yandan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı , bugün seçimlere ilişkin olarak bir açıklama yapacak. İnce'nin saat 12.00'de yapacağı basın toplantısı öncesi Kesici'nin Erdoğan'ı tebrik etmesi dikkat çekti.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 09:51
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