Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kesin olmayan seçim sonuçlarından dolayı tebrik etti.
Poroşenko'dan Erdoğan'a tebrik mesajı
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, 24 Haziran seçimlerinden zaferle ayrılan Erdoğan'ı arayarak kutladı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Petro Poroşenko
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