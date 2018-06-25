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Poroşenko'dan Erdoğan'a tebrik mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, 24 Haziran seçimlerinden zaferle ayrılan Erdoğan'ı arayarak kutladı.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 10:21
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