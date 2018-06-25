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kendisini eleştiren muhalif seçmene isyan etti

lerinden yeni bir hezimetle ayrılan seçmeni şimdi de her fırsatta hükümeti eleştiren Amerikan sermayeli haber spikerlerini hedef tahtasına koydu. FOX’a asker ve polis tarafından baskı yapıldığını iddia edecek kadar ileri giden seçmenler FOX tv haber spikeri ı adeta çıldırttı. Gelen mesajlara yanıt veren Portakal böyle bir durumun olmadığını ve yayını kendi iradeleriyle kestiklerini anlattı.

Koşun CHPliler satılık Portakal diye linç ediyorlar
lerinden yeni bir hezimetle ayrılan seçmeni şimdi de her fırsatta hükümeti eleştiren Amerikan sermayeli haber spikerlerini hedef tahtasına koydu. FOX'a asker ve polis tarafından baskı yapıldığını iddia edecek kadar ileri giden seçmenler FOX tv haber spikeri ı adeta çıldırttı. Gelen mesajlara yanıt veren Portakal böyle bir durumun olmadığını ve yayını kendi iradeleriyle kestiklerini anlattı.


Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasından itibaren yayına başlayan FOX tv spikeri Fatih Portakal kendilerine gelen izleyici eleştirilerine isyan etti. Sosyal medya üzerinden kendisine gelen eleştirileri canlı yayında okuyan Portakal 'Polis mi geldi, başınıza bir şey mi dayadılar.' şeklinde gelen eleştirilere," Kendi mağlubiyetinizi, kendi ruhsal çöküntünüzü bize bağlamayın" dedi.


Eleştirilere karşı çıkmaya devam eden Portakal, " İnsanlar beni arıyor 'Ya siz ne yaptınız, size kim geldi asker mi geldi, hükümet adam mı gönderdi, polis mi gönderdi, yayın mı kesti. ' hayır arkadaş biz kendi isteğimizle bitirdik bu yayını." dedi.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 20:50
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