Dünya liderlerinden Türkiye'nin ilk 'Başkan'ı Erdoğan'a tebrik telefonları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İngiltere Başbakanı May, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti.

Başbakan May, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için önümüzdeki süreçte birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Erdoğan ve May, temmuz ayında Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinde bir araya gelme konusunda da mutabık kaldı.





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MERKEL'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KUTLAMA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nde elde ettiği başarıdan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği kutlama mesajında, ''Sayın Başkan, yeniden seçilmenizden dolayı kalpten tebriklerimi iletiyorum.'' ifadesini kullandı.

Uzun yıllara dayanan dostluğun Almanya ve Türkiye'yi birbirine bağladığını belirten Merkel, iki ülke toplumu ve ülkeler arasındaki yoğun değişimin çok çeşitli olan ikili ilişkilere damgasını vurduğunu kaydetti.

Ortadoğu'daki köklü değişimlerin Almanya ve Türkiye'yi etkilediğine işaret eden Merkel, Türkiye'nin bu konuda büyük sorumluluk gösterdiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı, demokratik katılımın ve hukukun üstünlüğüne saygının güçlendirildiği, istikrarlı ve çoğulcu bir Türkiye'nin partneri olmak istediklerini belirtti.

Merkel, ''Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da geliştirmek ve derinleştirmek için sizinle birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağımı bildirir ve sizlere önünüzdeki görevler için başarılar dilerim.'' görüşünü paylaştı.





ALMANYA CUMHURBAŞKANI, ERDOĞAN'I TELEFONLA ARAYARAK TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebriklerini ilettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarılar diledi.

Türkiye-Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma kararlılıklarını yineleyen iki lider, bu çerçevede üst düzey ziyaretlerin önemini de vurguladı.









​ÇİPRAS'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEBRİK

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefonla görüştü. Görüşmede Yunanistan Başbakanı Çipras, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

İki lider, görüşme vesilesiyle Türkiye-Yunanistan ilişkilerini önümüzdeki süreçte de güçlendirme kararlılıklarını teyit etti.