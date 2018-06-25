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Erdoğan kazandı Batı basını çark etti

Seçim süreci boyunca yanlı haber yaparak 'ı karalama kampanyası yürüten Batı basını, sonuçların açıklanmaya başlamasının ardından çark etti.

Erdoğan kazandı Batı basını çark etti

ABD merkezli CNN International, "Oyların yüzde 75'i sayıldıktan sonra Erdoğan rahat bir biçimde muhalefet adayının önünde, yüzde 54.7'lik oy oranına ulaştı" ifadeleriyle Türkiye'deki seçimleri okurlarına duyurdu. Fransa merkezli AFP haber ajansı Türkiye'de seçmenin ilk kez hem başkan hem de milletevekili seçtiğini vurgulayarak Erdoğan'ın yarışı önde götürdüğünü aktardı. İngiltere'den Reuters haber ajansı ise Erdoğan'ın galibiyetinin yanısıra 'nin de sandıktan birinci çıktığını ve MHP ile yaptığı ittifak ile Meclis'te çoğunluğu sağladığını abonelerine duyurdu.

'RAHAT KAZANDI'

Fransa merkezli Le Monde gazetesi muhalefetin iddialarına rağmen, katılım oranının yüksek olduğu seçimi 'ın önde götürdüğünü yazdı. Rusya merkezli Russia Today de internet sitesinden yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahat bir biçimde yarışı kazandığını, "AK Parti'nin de Erdoğan'la benzer bir zafer alarak" iktidarda kalmayı sürdürdüğünü aktardı. Ortadoğu gündemini aktaran Middle East Eye sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibinden yüzde 20'den fazla oy aldığını vurguladı. Katar merkezli El Cezire de AK Parti Genel Merkezi binasının önünde toplananların fotoğraflarını kullandığı haberinde Cumhurbaşkanı 'ın yarışı açık ara önde götürdüğünü yazdı.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 07:20
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