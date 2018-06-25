Kılıçdaroğlu'nun yüzde 60 tahmini tutmadı

Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını belirlemeden "En az yüzde 60" iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, Mayıs'ın 4'ünde Muharrem İnce'yi çıkarttı. Aradan geçen 50 günlük çalışma sonrasında, yüzde 60 ile Başkan çıkartacağını savunan Kılıçdaroğlu'nun adayı ikinci tura bile kalamadı.

HEDEFİNİN YARISINI ALABİLDİ

Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Milletvekili Seçimi'nde tüm sandıklar açıldı. YSK, gece geç saatlerde resmi olmayan sonuçları açıkladı.

Yüzde 60 hedefli Kılıçdaroğlu'nun adayı Muharrem İnce, ancak yüzde 30,67 oy aldı.