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atama sonuçları açıklandı mı? Engelli öğretmen atama sonucu öğrenme...

Yüzlerce adayının merakla beklediği sonuçlar açıklandı. nde 500 alıma ilişkin bilgilere yer verildi. Engelli öğretmen atama sonucuna dair tüm detaylar haberimizde.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 14:16
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