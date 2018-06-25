İran Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayımlanan yazılı mesajda Ruhani, "Cumhurbaşkanlığı seçimindeki zaferiniz ve tazelediğiniz güvenoyu münasebetiyle zati âlinizi, sevinç ve mutlulukla kutlarım." ifadelerine yer verildi.

Ruhani mesajında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığınızın yeni döneminde güçlü tarihi, kültürel ve dini bağları bulunan İran ve Türkiye'nin iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde bölge ve İslam dünyasıyla ilgili işbirliği, bölge sorunlarının çözümü, istikrar ve barışın güçlenmesi konularında dostane ilişkilerin güçlenmesini ümit ediyorum. Allah'tan zâtınız ile dost ve kardeş Türkiye halkının saadet ve mutluluğu için dua ediyorum."