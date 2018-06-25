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Yunanistan Başbakanı Çipras'dan Erdoğan'a tebrik telefonu

Çiprasdan Erdoğana tebrik telefonu

Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 19:40
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