Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferinden dolayı tebrik etti.
Yunanistan Başbakanı Çipras'dan Erdoğan'a tebrik telefonu
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