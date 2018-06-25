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'de Kemal operasyonu için düğmeye basıldı

karşısında bir yenilgisi daha alan 'nun liderliği sorgulanmaya başladı. 'liler Kılıçdaroğlu operasyonu için düğmeye bastı.

CHPde Kemal Kılıçdaroğlu operasyonu için düğmeye basıldı

'a karşı girdiği tüm lerde hezimeti yaşayan Genel Başkanı Kemal , 24 Haziran'da da başarısız oldu.

Kılıçdaroğlu'nun aldığı yeni seçim mağlubiyeti, liderliğinin sorgulanmasına neden oldu.

İSTİFA SESLERİ

CHP Genel Merkezi önünde bekleyen partililer, Kılıçdaroğlu ile bu yola devam edemeyeceklerini söylemeye başladı.

"EN BAŞARISIZ SEÇİMİ"

Partiye yakın bir çizgide yayın yapan de hezimeti yazdı.

Cumhuriyet'in haberinde "Kılıçdaroğlu'nun en başarısız seçimi" başlığı kullandı.

Haber, Kılıçdaroğlu tarafından liste dışı bırakılan eski milletvekilleri tarafından da RT edildi.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 01:42
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