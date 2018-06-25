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Borisov'dan 'a tebrik telefonu

Bulgaristan Başbakanı Borisov, seçimlerdeki başarısı için 'ı tebrik etti.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 01:47
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