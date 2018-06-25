Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.
Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a tebrik telefonu
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Recai Kutan, 24 Haziran seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.
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