FOX TV'nin yayın yönetmeninden güldüren açıklama 25 Haziran 2018, Pazartesi

Hrant Dink cinayetinde yer alan ve iki ayrı telefonunda da ByLock çıkan FETÖ tutuklusu Ercan Gün'ün haber müdürü olduğu televizyon kanalı FOX'un yayın yönetmeninden güldüren açıklama. FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk canlı yayında milyonların gözünün içine bakarak "Biz bu dönemde de her dönemde de gazeteci olacağız. Biz operasyonel gazeteci olmadık. Gazeteciliğimizin sınırlarını taşırmadık” yalanını söyledi.