24 Haziran yurt dışı seçim sonuçları! Ülke ülke seçim sonuçları | Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda

24 Haziran 2018 tarihi itibariyle Yüksek Seçim Kurulu yani YSK tarafından yapılan seçim tüm Türkiye için büyük önem arz ediyor. Ülke dışından seçime katılım sağlayan yurtdışı seçmeni oy kullanma işlemini birkaç gün öncesinden tamamlamıştı.. Peki 24 Haziran itibariyle sandıkların açılmaya başlandığı bu saatlerde yurtdışı seçim sonuçlarına göre hangi parti şuan için önde gözüküyor. Yurtdışında Adalet ve Kalkınma Parti (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Cumhur İttifakı olarak ne kadar oy aldı? Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi ve İyi Parti Millet İttifakı oy oranı belli mi? Oy kullanım işlemlerinin tamamlanması ve YSK tarafından resmi olarak sandıkların açılması ile birlikte 2018 Yurtdışı seçim sonuçlarını haberimizin detayından anlık olarak görüntüleyebilirsiniz.

YURT DIŞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri'nde yurtdışında oy kullanılan ülkelerin listesi aşağıdaki gibidir. Yurtdışı seçim sonuçlarını yukarıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

YURT DIŞINDA OY KULLANILAN ÜLKELER

- Birleşik Arap Emirlikleri

- Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı

- Amerika Birleşik Devletleri

- Gümrük

- Sırbistan Cumhuriyeti

- Kosova Cumhuriyeti

- Azerbaycan Cumhuriyeti

- Bosna Hersek

- Çek Cumhuriyeti

- Gürcistan Cumhuriyeti

- Kazakistan Cumhuriyeti

- Kırgız Cumhuriyeti

- Makedonya Cumhuriyeti

- Moldova Cumhuriyeti

- Rusya Federasyonu

- Türkmenistan

- Özbekistan Cumhuriyeti

- Ukrayna

- Arnavutluk Cumhuriyeti

- Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti

- Avustralya

- Avusturya Cumhuriyeti

- Bahreyn Krallığı

- Belçika Krallığı

- Bulgaristan Cumhuriyeti

- Kanada

- Çin Halk Cumhuriyeti

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

- Danimarka Krallığı

- Mısır Arap Cumhuriyeti

- Finlandiya Cumhuriyeti

- Fransa Cumhuriyeti

- Almanya Federal Cumhuriyeti

- Yunanistan Cumhuriyeti

- Macaristan

- İran İslam Cumhuriyeti

- Irak Cumhuriyeti

- İrlanda Cumhuriyeti

- İsrail Devleti

- İtalya Cumhuriyeti

- Japonya

- Ürdün Haşimi Krallığı

- Kuveyt Devleti

- Lübnan Cumhuriyeti

- Lüksemburg Büyük Dükalığı

- Malta Cumhuriyeti

- Hollanda Krallığı

- Yeni Zelanda

- Norveç Krallığı

- Umman Sultanlığı

- Polonya Cumhuriyeti

- Katar Devleti

- Romanya

- Suudi Arabistan Krallığı

- Singapur Cumhuriyeti

- Güney Afrika Cumhuriyeti

- İspanya Krallığı

- Sudan Cumhuriyeti

- İsveç Krallığı

- İsviçre Konfederasyonu

- Tayland Krallığı