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  1. Alpay Özalan milletvekili seçildi mi? Alpay Özalan Meclis'e girdi mi?

lerinde Meclis'te dikkat çeken isimler! Kimler vekil oldu? Vekil olan ünlüler

Merakla beklenen lerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre birçok ünlü isim milletvekili olmaya başardı. 24 Haziran seçimleri birçok ünlü ismin de adaylığına şahit oldu. Bazısı seçilerek meclisteki yerini alırken, bazısı seçim sürecini hüsranla karşıladı.Kimler milletvekili oldu? Milletvekili olan ünlüler? İşte yeni milletvekilleri arasında dikkat çeken isimler...

24 Haziran seçimlerinde Mecliste dikkat çeken isimler! Kimler vekil oldu? Vekil olan ünlüler

Eski milli motosiklet yarıçısı ve eski mili futbolcu Alpay Özalan 'den, geçtiğimiz dönemde milletvekili olan yine MHP'den milletvekili adayı gösterilmişti.

İlk defa 600 milletvekilinin seçildiği TBMM'ye lerinde birçok ünlü isim girmeyi başardı. Bunlardan bazıları şöyle:

- Alpay Özalan İzmir'den AK Parti milletvekili oldu.

- Rümeysa Kadak, 'dan AK Parti milletvekili oldu.

- Ünlü sporcu Kenan Sofuoğlu AK Parti'den Milletvekili oldu.

- 'ın oğlu Tolga Ağar 'dan milletvekili oldu.

- , Saadet Partisi'ne ayrılan CHP kontenjanından İstanbul milletvekili oldu.

- TESK Başkanı 'in oğlu Barış Palandöken AK Parti'den milletvekili oldu.

- Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç AK Parti'den İstanbul milletvekili oldu.

- Geçtiğimiz dönemde de MHP milletvekili olan eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, MHP milletvekili görevini sürdürecek.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 04:42
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