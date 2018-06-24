YSK Başkanı'ndan Suruç açıklaması

YSK Başkanı Güven: Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur
Ayrıntılar...
YSK Başkanı Güven: Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur
Ayrıntılar...
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