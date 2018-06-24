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YSK Başkanı'ndan Suruç açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven Suruç'ta yaşanan ve sosyal medya da çokça paylaşılan sandıklarda hile yapıldığı ve toplu oy kullanıldığı görüntüleri iddialarına yanıt verdi. Güven, Suruç'ta yaşanan olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığını ifade etti.

YSK Başkanından Suruç açıklaması

YSK Başkanı Güven: Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 12:32
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