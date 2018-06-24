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  1. YSK Başkanı'ndan Suruç açıklaması

Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Genel Başkanı , oyunu 'da kullandı. Kameraların önüne geçip 'sandık memurlarına baskı yapılıyor' iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
Arjantin İlkokulu'nda oy veren , bazı bölgelerde kamu görevlilerine baskı yapıldığını iddia etti:

"DOĞU, GÜNEYDOĞU'DAN GELEN ŞİKAYETLER VAR"
"Buradan bütün kamu görevlilerine açıkça çağrıda bulunuyorum. Lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız. Bir siyasi partinin memuru değilsiniz. Devletin memurusunuz. Devletin bekası için çalışmak zorundasınız. Birilerinin baskısı altında kalmayınız. Bu konuda gelen şikayetler var. Özellikle Doğu, 'dan gelen şikayetler var. O nedenle bütün kamu görevlilerin dikkatini çekmek zorundayım."



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  • 24 Haziran 2018, Pazar 12:37
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