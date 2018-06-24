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Yıldırım’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu

Yıldırım’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu

Yıldırım’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu
, Cumhurbaşkanı 'ı telefonla arayarak 24 Haziran seçimindeki başarısından dolayı tebrik etti.

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, 24 Haziran seçimindeki zaferinden dolayı tebrik etti. MHP Genel Başkanı 'yi de telefonla arayan Yıldırım, Cumhur İttifakı'na sağladığı katkı ve başarıdan dolayı Bahçeli'yi kutladı.
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  • 24 Haziran 2018, Pazar 22:00
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