Yıldırım’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 24 Haziran seçimindeki başarısından dolayı tebrik etti.
Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, 24 Haziran seçimindeki zaferinden dolayı tebrik etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de telefonla arayan Yıldırım, Cumhur İttifakı'na sağladığı katkı ve başarıdan dolayı Bahçeli'yi kutladı.
Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, 24 Haziran seçimindeki zaferinden dolayı tebrik etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de telefonla arayan Yıldırım, Cumhur İttifakı'na sağladığı katkı ve başarıdan dolayı Bahçeli'yi kutladı.
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