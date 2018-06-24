Seçim sonuçlarının gelmesinin ardından en çok merak edilen şey CHP Genel Merkezi'nin duruma nasıl yaklaşacağı oldu. Genel Merkez'den ilk görüntüler gelmeye başladı.
CHP Genel Merkezi'nde hüzün hakim
Seçiim sonuçlarına ilişkin televizyon yayınları CHP Genel Merkezi'nde büyük bir merak ve endişeyle takip ediliyor. Ajanslardan gelen görüntüler CHP Genel Merkezi'ndeki hüznü gözler önüne seriyor...
Etiketler: CHP , Fatih Portakal , Genel Merkezi , fox tv , seçim , görüntüler
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