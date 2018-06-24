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'nde hüzün hakim

Seçiim sonuçlarına ilişkin televizyon yayınları 'nde büyük bir merak ve endişeyle takip ediliyor. Ajanslardan gelen CHP Genel Merkezi'ndeki hüznü gözler önüne seriyor...



sonuçlarının gelmesinin ardından en çok merak edilen şey 'nin duruma nasıl yaklaşacağı oldu. Genel Merkez'den ilk gelmeye başladı.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 21:58
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