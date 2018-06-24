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Sırbistan Vucic'ten Erdoğan'a tebrik telefonu

Sırbistan , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucicten Erdoğana tebrik telefonu

Sırbistan , Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ndeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı 'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, açılan sandıklar neticesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünyadan tebrik telefonları gelmeye başladı.

Erdoğan'ı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de telefonla arayarak tebrik etti. Liderler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarı dileklerini iletti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elde ettiği zaferin tüm Filistinliler nezdinde büyük sevince neden olduğunu da vurguladığı öğrenildi.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 22:03
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