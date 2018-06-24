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  1. İşte İstanbul'da seçim sonuçları!

'nun oyu yüzde 1'de kaldı

adaylarından 'nun şimdiye kadar açılan sandıklara göre aldığı oy oranı yüzde 1'lerde.

Temel çöktü!

Oylar kullanıldı. Sandıklar sayılmaya başlandı. Sayımın ise yüzde 25'i tamamlandı. Buraya kadar 'nun oy oranı bekleneni vermedi.

YÜZDE 1'DE KALDI

Sandıkların yüzde 25'inin açıldığı şu sırada 'nin adayı Temel Karamollaoğlu'nun aldığı oy oranı yüzde 1 olarak açıklandı.

İTTİFAK BOŞA GİTTİ

Muhazafakarlara hayatı zindan etmiş kitle ile girdiği ittifakla iktidara nefret kussa da, 'ye göz kırpıp 'a serbestlik istese de Saadet Partisi ve onun lideri Temel Karamollaoğlu'nun aldığı oy oranı tüm çalışmalarını boşa çıkardı.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 19:15
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