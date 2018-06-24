Oylar kullanıldı. Sandıklar sayılmaya başlandı. Sayımın ise yüzde 25'i tamamlandı. Buraya kadar Temel Karamollaoğlu'nun oy oranı bekleneni vermedi.

YÜZDE 1'DE KALDI

Sandıkların yüzde 25'inin açıldığı şu sırada Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun aldığı oy oranı yüzde 1 olarak açıklandı.





İTTİFAK BOŞA GİTTİ

Muhazafakarlara hayatı zindan etmiş kitle ile girdiği ittifakla iktidara nefret kussa da, HDP'ye göz kırpıp Selahattin Demirtaş'a serbestlik istese de Saadet Partisi ve onun lideri Temel Karamollaoğlu'nun aldığı oy oranı tüm çalışmalarını boşa çıkardı.