Yaklaşık 10 milyon 500 bin seçmenin sandığa gittiği İstanbul'da ilk sonuçlar geldi. İstanbul'da ilk sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ne? İstanbul'da ilk sonuçlara göre Muharrem İnce'nin oy oranı ne? İstanbul'da ilk sonuçlara göre Meral Akşener'in oy oranı ne? İstanbul'da Cumhur İttifakı yüzde kaç oy aldı? İstanbul'da AK Parti yüzde kaç oy aldı? İstanbul'da MHP yüzde kaç oy aldı? İstanbul'da CHP yüzde kaç oy aldı? İstanbul'da İyi Parti yüzde kaç oy aldı?
İşte İstanbul'da seçim sonuçları! 24 Haziran İstanbul seçim sonuçları
Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. 24 Haziran İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne? 24 Haziran İstanbul seçim sonuçları nasıl? 24 Haziran İstanbul oy oranları... 24 Haziran seçimleri İstanbul Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İstanbul Muharrem İnce oy oranları ne? 24 Haziran seçimleri İstanbul Meral Akşener oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İstanbul'da AK Parti oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İstanbul MHP oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İstanbul'da Cumhur İttifakı oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İstanbul'da CHP oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İstanbul'da İyi Parti oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İstanbul'da Saadet Partisi oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İstanbul'da Millet İttifakı oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İstanbul'da HDP oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İstanbul'da Selahattin Demirtaş oy oranı ne? İşte 24 Haziran seçimlerinde İstanbul sonuçları...
İşte 24 Haziran İstanbul'da seçim sonuçları...
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