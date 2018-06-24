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İşte 'da sonuçları! İstanbul seçim sonuçları

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği leri için sandık başına gitti. seçim sonuçlarında son durum ne? 24 Haziran İstanbul seçim sonuçları nasıl? 24 Haziran İstanbul oy oranları... 24 Haziran seçimleri İstanbul Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İstanbul oy oranları ne? 24 Haziran seçimleri İstanbul oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İstanbul'da oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İstanbul oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İstanbul'da oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İstanbul'da oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İstanbul'da oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İstanbul'da Saadet Partisi oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İstanbul'da Millet İttifakı oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İstanbul'da oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İstanbul'da oy oranı ne? İşte 24 Haziran seçimlerinde İstanbul sonuçları...

İşte İstanbulda seçim sonuçları!

Yaklaşık 10 milyon 500 bin seçmenin sandığa gittiği 'da ilk sonuçlar geldi. İstanbul'da ilk sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ne? İstanbul'da ilk sonuçlara göre 'nin oy oranı ne? İstanbul'da ilk sonuçlara göre 'in oy oranı ne? İstanbul'da yüzde kaç oy aldı? İstanbul'da yüzde kaç oy aldı? İstanbul'da yüzde kaç oy aldı? İstanbul'da yüzde kaç oy aldı? İstanbul'da yüzde kaç oy aldı?

İşte İstanbul'da sonuçları...

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 19:08
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