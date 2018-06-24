Seçmenlerin sandığa akın ettiği Ankara'da ilk sonuçlar geldi. Ankara'da ilk sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ne? Ankara'da ilk sonuçlara göre Muharrem İnce'nin oy oranı ne? Ankara'da ilk sonuçlara göre Meral Akşener'in oy oranı ne? Ankara'da Cumhur İttifakı yüzde kaç oy aldı? Ankara'da AK Parti yüzde kaç oy aldı? Ankara'da MHP yüzde kaç oy aldı? Ankara'da CHP yüzde kaç oy aldı? Ankara'da İyi Parti yüzde kaç oy aldı?.



ANKARA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN:



