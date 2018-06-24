Türkiye tarihi bir seçimin sonuçlarını bekliyor. 16 Nisan 2017 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra yapılan ilk seçimler bugün itibariyle yapıldı. Tüm Türkiye'de saat 08:00'de başlayan oy verme işleminde milyonlarca seçmen oy kullandı. Oy verme işlemi 17:00'de sona erdi ve ülke genelinde sandıklar açılmaya başlandı ve sayım işlemine geçildi. Demokratik bir ortamda gerçekleştirilen 24 Haziran Milletvekilliği 'seçim sonuçları' tüm Türkiye'deki sandık sonuçları açıklanıyor! Tüm detayları takvim.com'tr'den takip edebilirsiniz. İstanbul'da seçim sonuçları…. Ankara'da seçim sonuçları… İzmir'de seçim sonuçları… AK Parti'nin oy oranı… İşte 24 Haziran 2018 Milletvekili Seçim Sonuçları'yla ilgili tüm detaylar….



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Türkiye'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı. Milyonlarca vatandaş seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağını, seçim sonuçlarında kimin kazanacağını merak ediyor. İl il seçim sonuçları Takvim.com.tr'de.







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Oy verme saati sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı bu kişileri saydıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

Bu arada, yurt dışındaki seçmenler için 7 Haziran'da başlayan gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı.

Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan ve Türkiye'ye getirilen oylar da aynı anda sayılacak. ATO Congresium'da oluşturulan güvenlikli ortamda saklanan bu oyların sayımına aynı anda başlanacak. YSK'nın yasak kararını kaldırmasının ardından Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları aşağıdaki linkte yayınlanacaktır.







MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SON 4 SEÇİMİN EN SAKİNİ

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sırasında oy verme işlemine ilişkin ülke genelinde 362 olay meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün vatandaşların oylarını kullandığı 08.00-17.00 saatleri arasında, ülke genelinde, 100'ü oy pusulasının fotoğrafının çekilmesinden kaynaklanan toplam 362 olay gerçekleşti.





MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN







7 Haziran 2015 seçimlerinde 581, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 542, 16 Nisan 2017 halk oylamasında ise 519 olay yaşanmıştı.

Seçim günü meydana gelen olaylar açısından bugünkü, son 4 seçime göre, en az olayın yaşandığı seçim oldu.

29 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Bugünkü seçimlerde 12'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 kişi hakkında seçime yönelik olaylar nedeniyle yasal işlem yapıldı.

Olaylarda 8 kişinin, hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandığı öğrenildi.





MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN





Öte yandan, Erzurum'da 2 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın seçimle herhangi bir ilgisi olmadığı, kişiler arasındaki husumetten kaynaklandığı ifade edildi.

YABANCILARIN SEÇİME MÜDAHALESİNE İZİN VERİLMEDİ

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin akreditasyonu bulunmadığı ve AGİT gözlemcisi olmadığı halde kendisini gözlemci olarak tanıtarak seçimlere müdahale girişiminde bulundukları belirlenen 20 yabancı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Diyarbakır'ın Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçeleri ile Batman'ın Gercüş ilçesinde kendilerini gözlemci olarak tanıtarak HDP'lilerle oy kullanılan okullara girmek isteyen 4'ü İtalyan, 3'ü Fransız, 6'sı Alman ve biri İzlanda uyruklu 14 kişi ile bunların 3 rehberine izin verilmedi.

Ağrı'da 3 Fransız ve Şırnak'ta 3 Alman hakkında seçimlere müdahale girişiminde bulundukları gerekçesiyle yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.