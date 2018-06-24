Rakamlar açıklandı: 362 olay...

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün vatandaşların oylarını kullandığı 08.00-17.00 saatleri arasında, ülke genelinde, 100'ü oy pusulasının fotoğrafının çekilmesinden kaynaklanan toplam 362 olay gerçekleşti.



7 Haziran 2015 seçimlerinde 581, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 542, 16 Nisan 2017 halk oylamasında ise 519 olay yaşanmıştı. Seçim günü meydana gelen olaylar açısından bugünkü, son 4 seçime göre, en az olayın yaşandığı seçim oldu.



29 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Bugünkü seçimlerde 12'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 kişi hakkında seçime yönelik olaylar nedeniyle yasal işlem yapıldı. Olaylarda 8 kişinin, hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandığı öğrenildi.



Öte yandan, Erzurum'da 2 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın seçimle herhangi bir ilgisi olmadığı, kişiler arasındaki husumetten kaynaklandığı ifade edildi.



İçişleri Bakanlığında oluşturulan Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezinde yurt genelinde seçimin huzur ve güven içinde yapılması için yoğun çaba gösterildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla ülke genelinde alınan güvenlik tedbirlerini Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezinden takip etti.

Bakan Soylu, video konferans ekranlarından emniyet ve jandarma bölgelerindeki aktif kameralar, helikopter ve drone'lardan alınan görüntüleri anlık olarak izledi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekillerini belirlemek üzere yurt genelinde sandık başına giden vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde oy kullanmasını temin için 531 bin 7 güvenlik personeli görev yaptı.

Seçimde güvenliği sağlamak amacıyla 264 bin 526 polis, 195 bin 695 jandarma, 50 bin 793 güvenlik korucusu, 19 bin 993 gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere 531 bin 7 güvenlik personeli görev yaptı.

OY PUSULALARI HELİKOPTERLE TAŞINDI

Van'da kırsal alandaki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulaları askeri helikopterle taşındı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde vatandaşların oy kullanması için seçim ve sandık güvenliği kapsamında bazı yerleşim bölgelerine oy pusulaları helikopterle götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Çatak ilçesine bağlı bazı mahallelerdeki oy verme işlemi için Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığından havalanan askeri helikopter, Konalga Jandarma Karakolu'ndan seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbaları aldı.

Oy pusulaları ve seçim görevlileri, helikopterle kent merkezine yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Sırmalı, Dokuzdam ve Beğendik mahallelerine ulaştırıldı.

Diyarbakır ve Siirt'te de Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçim görevlileri ve oy pusulaları, bazı yerleşim yerlerine askeri helikopterle götürüldü.

Seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından havalanan askeri helikopterle ilçe merkezlerinden alınarak, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Lice'nin Üçdamlar, Oyuklu, Tepe ve Kayacık mahalleleri ile Hani'nin Topçular, Dicle'nin Yokuşlu ve Kulp'un Bayır ve Aygün mahallelerine taşındı.

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığından havalanan askeri helikopterler, Eruh, Pervari ve Şirvan ilçe merkezlerinden seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbaları aldı.

Helikopterler, güvenlik gerekçesiyle seçim görevlilerini ve oy pusulalarını 3 ilçedeki 12 seçim bölgesine ulaştırdı.

YABANCILARIN SEÇİME MÜDAHALESİNE İZİN VERİLMEDİ

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin akreditasyonu bulunmadığı ve AGİT gözlemcisi olmadığı halde kendisini gözlemci olarak tanıtarak seçimlere müdahale girişiminde bulundukları belirlenen 20 yabancı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Diyarbakır'ın Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçeleri ile Batman'ın Gercüş ilçesinde kendilerini gözlemci olarak tanıtarak HDP'lilerle oy kullanılan okullara girmek isteyen 4'ü İtalyan, 3'ü Fransız, 6'sı Alman ve biri İzlanda uyruklu 14 kişi ile bunların 3 rehberine izin verilmedi.

Ağrı'da 3 Fransız ve Şırnak'ta 3 Alman hakkında seçimlere müdahale girişiminde bulundukları gerekçesiyle yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

SURUÇ'TAKİ SEÇİMLE İLGİLİ İDDİALAR

Şanlıurfa Valiliği, "Suruç ilçesinde çıkan olaylarda ölü olduğuna" dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 14 Haziran'da yaşanan, adli ve idari soruşturması devam eden olaylar üzerinden yanlış ve abartılı bir algı çalışması yürütülmeye çalışıldığı belirtildi.

Seçimlerin güvenlik içinde gerçekleşmesine yönelik Suruç'ta her türlü tedbirin alındığı ve Vali Abdullah Erin ile kolluk amirlerinin ilçede olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Suruç ilçemizde çıkan olaylarda ölü olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Taraflar arasında çıkan kısa süreli tartışmalara zamanında gerekli müdahaleler yapılmıştır."

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Suruç ilçesinde usulsüz oy kullanmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişinin, oy pusulalarıyla birlikte gözaltına alındığını bildirdi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı ve 27 . Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi sırasında basında ve sosyal medyada Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde birtakım oy kullanma usulsüzlüklerinin ve yaralama olaylarının yaşandığına dair haberler çıktığını belirtti.

Vatandaşların ve bütün siyasi partilerin, olaylarla ilgili başvuru ve şikayetlerini il ve ilçe seçim kurulları ile başsavcılığa ilettiklerini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Suruç İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından bazı iddiaların araştırılması için Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu hususlar ile oyların kullanımı ve bir okulun çevresinde yaşanan yaralama olayıyla ilgili gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır. Usulsüz oy kullanan ve yaralama olayına karışanların yakalanması için gerekli talimatlar en hızlı şekilde verilmiştir. Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine usulsüz oy kullanmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişi, oy pusulalarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gerek il ve ilçe seçim kurulları, gerekse Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımız tüm iddiaları titizlikle değerlendirmişlerdir. Bundan sonraki iddiaları da yine titizlikle değerlendirmeye devam edeceklerdir. Seçim ile ilgili suç içeren tüm davranışlar etkin bir şekilde soruşturulmuştur, soruşturulmaya devam edilecektir."

MÜKERRER OY KULLANMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Erzurum'da mükerrer oy kullanmaya çalışan Saadet Partisinin sandık görevlisi gözaltına alındı. Kentteki Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesinde 1057 numaralı sandıkta Saadet Partisi temsilcisi olarak görev yapan E.K, görevli olduğu sandıkta oy kullandıktan sonra, aynı okuldaki 1059 numaralı sandıkta oy kullanma teşebbüsünde bulundu. Durumu fark eden sandık başkanı polis ekiplerini aradı. Olayla ilgili tutanak tutan ekipler, cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda şahsın kullandığı mükerrer oy pusulaları teslim aldı.

E.K, gözaltına alındı.

SAHTE SEÇİM GÖZLEMCİSİNE GÖZALTI

Erzurum'un Tekman ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, "bağımsız seçim gözlemcisi" yaka kartı takarak oy kullanılan bir okula girmeye çalışan Sertaç Ö'nün durumundan şüphelendi.

Yapılan incelemede üzerindeki kartın sahte olduğu belirlenen Sertaç Ö. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve terör örgütü PKK propagandası yapmaktan adli makamlarda suç kaydı bulunan zanlı, polis merkezine götürüldü.

"DİYARBAKIR'DA BAZI KİŞİLER ZARFLA YAKALANDI" İDDİASINA YALANLAMA

Diyarbakır'da bazı kişilerin zarfla yakalandığı şeklinde sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları, sosyal medyada bazı kişilerin, zarfla Bağlar İlçesi Mesut Yılmaz İlköğretim Okuluna giriş yaparken yakalandığına ilişkin yer alan iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Söz konusu kişilerin, sandık kurulunun talebi üzerine Bağlar İlçe Seçim Kurulu Başkanının bilgisi dahilinde okuldaki sandıklara zarf getiren ve İlçe Seçim Kurulunca görevlendirilen kişiler olduğunu kaydeden güvenlik kaynakları, durumun parti temsilcilerinin gözetiminde tutanağa aktarıldığını kaydetti.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan ilçedeki Koşuyolu Meslek Lisesinde bulunan 2011 nolu sandığın resmi görevlisi olan Fatma Güneş'in sandık başkanı tarafından sandık alanına alınmadığı iddiasının asılsız olduğu ve bu konuda gerekli tutanakların tutulduğu tespit edildi.

JANDARMANIN SEÇMENE GÖZDAĞI VERDİĞİ İDDİASINA YALANLAMA

Diyarbakır'ın Hazro Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş, ilçede jandarmanın havaya ateş açarak gözdağı verdiği iddiasına ilişkin, "İki grup arasında çıkan arbedeye müdahale eden jandarma ekiplerimizce havaya 10-15 el atış yapılmıştır. Yapılan müdahale sonucu çıkan arbede yatıştırılmış, oy verme işlemi sorunsuz devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Kaymakam Diktaş, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için bazı sosyal medya ve internet sitelerinde Hazro'da jandarmanın nedensiz şekilde havaya ateş açarak halka gözdağı verdiğine ilişkin yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"Söz konusu okulun dışarısında iki grup arasında çıkan arbedeye müdahale eden jandarma ekiplerimizce havaya 10-15 el atış yapılmıştır. Yapılan müdahale sonucu çıkan arbede yatıştırılmış, oy verme işlemi sorunsuz devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

SANDIK GÖREVLİLERİNİN SANDIK BAŞINA GİTMELERİNİN ENGELLENDİĞİ İDDİASI

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı Fatih Dülgeroğlu, ilçeye bağlı iki köyde görev yapacak sandık görevlilerinin sandık başına gitmelerinin engellendiği iddiasına ilişkin, "İki köyümüzde görevli HDP'nin sandık müşahitleri ile güvenlik korucuları arasında sözlü tartışma yaşandı. Akabinde konunun güvenlik kuvvetlerine intikal etmesi neticesinde söz konusu kişilerin güvenli bir şekilde sandıklara intikali sağlanmıştır. HDP'nin sandık görevlileri görevlerinin başındadır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için bazı sosyal medya ve internet sitelerinde Kulp ilçesine bağlı Koçkar ve Aygün köylerinde görev yapacak olan HDP'nin sandık görevlilerinin, sandık başına gitmelerinin ve İlçe Seçim Kurulu tarafından tahsis edilen resmi araca binmelerinin engellendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kaymakam Dülgeroğlu, seçime yönelik söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, bazı basın yayın organlarındaki iddiaların manipülasyon amaçlı olduğunu aktardı.

Dülgeroğlu, "Sadece sabah saatlerinde söz konusu iki köyümüzde görevli HDPnin sandık müşahitleri ile güvenlik korucuları arasında sözlü tartışma yaşandı. Akabinde konunun güvenlik kuvvetlerine intikal etmesi neticesinde söz konusu kişilerin güvenli bir şekilde sandıklara intikali sağlanmıştır. HDP'nin sandık görevlileri görevlerinin başındadır." ifadelerini kullandı.

Lice Kaymakamı Abdulkadir Çelik, yaptığı açıklamada, ilçede seçim güvenliği ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, vatandaşların güvenli bir şekilde sandık başına gidip, vatandaşlık görevini yerine getirmeye devam ettiğini söyledi.

Sandık güvenliği ve seçmenin huzurlu bir ortamda oy kullanması için gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını aktaran Çelik, bunun takibinin yapıldığını kaydetti.

Çelik, ayrıca Karahasan Mahallesi muhtarının okul koridorunda beklemek suretiyle vatandaşları sandıklara yönlendirdiği yönünde aldıkları ihbar üzerine muhtarın bina dışına çıkarıldığını belirtti.

Bu konuya yönelik sosyal medyada yer alan, "Muhtar mahalleli adına oy kullandı", "Muhtar gözaltına alındı" haberlerinin asılsız olduğunu ifade eden Çelik, "Ayrıca sosyal medyaya yansıyan kolluk kuvvetlerimizin sandık müşahitlerine baskı yaptığı ve tehdit ettiği haberleri de gerçeği yansıtmamaktadır. Bunların belli bir amaca yönelik algı operasyonu olduğu anlaşılmıştır." dedi.

SAHTE OY PUSULASIYLA OY KULLANMA GİRİŞİMİ

Ağrı'da sahte oy pusulasıyla oy kullanmaya çalışan 3 kişi ile pusulaları saklamaları yönünde yönlendirme yapan HDP müşahidi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için kentteki 100. Yıl İsmet Ömeroğlu İlkokulunda oy kullanmaya gelen 3 kişi hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu 3 kişiden sahte oy pusulası ele geçirildiğine işaret edilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Şahısların önceden temin edip yanlarında getirmiş oldukları, muhtemelen internet çıktısı olduğu düşünülen ve önceden parti ile cumhurbaşkanlığı tercih bölümleri mühürlenmiş, seçim kurulu mührü bulunmayan sahte pusula ile oy kullanma teşebbüsünde bulunduğu tespit edilmiştir. Sahte oy pusulasıyla oy kullanmaya teşebbüs eden şahsı HDP müşahidinin sahte pusulayı kimse görmeden cebine koyması şeklinde yönlendirdiği ve uyarıda bulunduğu tespit edilmiş olup şahıslarla ilgili işlem başlatılmıştır."

OKUL BAHÇESİNE ARAÇLA GİRME KAVGASI

Adana'da oy kullanan yaşlı yakınını almak için okul bahçesine araçla giren sürücü ile kendisine tepki gösterip küfrettiği ileri sürülen kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'ndeki Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesi'nde oy kullanan yaşlı yakınını almak için otomobiliyle okulun bahçesine giren sürücü, kendisine tepki gösterip küfrettiği iddia edilen kişiyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü ile yakınları, kavga ettikleri kişiyi darbetti. Yaralanan kişi ile baygınlık geçiren bir kadın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

OY KULLANMADA USULSÜZLÜK İDDİASI

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada "Merkez Fevzi Çakmak İlkokulunda mühürlü oy pusulaları tespit edilmiş." şeklinde paylaşımda bulunulduğunun tespit edildiği bildirildi.

Yapılan incelemelerde bahse konu paylaşımın gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, gerçeğe aykırı paylaşımda bulunan kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı vurgulandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilin adı da kullanılarak sosyal paylaşım sitelerinde "önceden basılmış oy pusulalarının tespit edildiği, konu ile alakalı adli mercilerce soruşturma başlatıldığı" şeklinde asılsız paylaşımlarda bulunulduğu kaydedildi.

KULLANDIĞI OYUN FOTOĞRAFINI ÇEKİP PAYLAŞAN KİŞİLER HAKKINDA YASAL İŞLEM

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Başiskele, Gölcük ve Derince'de kullandığı oyun fotoğrafını çekip paylaşan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını bildirdi.

Kırklareli'de de Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullandığı oy pusulasının fotoğrafını cep telefonuyla çektiği gerekçesiyle 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kırklareli merkez, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde sandıklarda oylarını kullanan 4 kişi kabinde oy pusulalarının fotoğrafını çekerken sandık görevlilerince fark edildi.

Görevlilerin ihbarı üzerine şahısların cep telefonlarında oy pusulalarının fotoğrafını tespit eden polis ekipleri tutanak tuttu.

Oy pusulasının fotoğrafını çektiği iddia edilen 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.