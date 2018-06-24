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'den 'da sandık provokasyonu

'da 'nin seçim mişahidi olarak görev yapan şahıs hakkında "oy pusulalarını sandık dışına çıkarma" nedeniyle tutanak tutuldu.

CHPden Bursada sandık provokasyonu

'da 'nin seçim müşahidi olarak sandık başında görev yapan , oy pusulalarını sandık dışına çıkardı. Çevredekilerin olaya müdahale etmesiyle birlikte Dağdelen'in elindeki Milletvekilliği Oy Pusulası alındı. CHP'li müşahit Akif Dağdelen hakkında tutanak tutuldu.

Sandıklarda oy çalınıyor algısı yaratarak hezimete bahane bulmaya çalışan CHP'liler, kendileri sandıklara hile karıştırmaya çalıştı.

İŞTE BURSA'DA YAŞANAN O SKANDALLA İLGİLİ TUTULAN TUTANAK

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 18:02
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