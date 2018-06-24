Bursa'da CHP'nin seçim müşahidi olarak sandık başında görev yapan Akif Dağdelen, oy pusulalarını sandık dışına çıkardı. Çevredekilerin olaya müdahale etmesiyle birlikte Dağdelen'in elindeki Milletvekilliği Oy Pusulası alındı. CHP'li müşahit Akif Dağdelen hakkında tutanak tutuldu.
Sandıklarda oy çalınıyor algısı yaratarak hezimete bahane bulmaya çalışan CHP'liler, kendileri sandıklara hile karıştırmaya çalıştı.
İŞTE BURSA'DA YAŞANAN O SKANDALLA İLGİLİ TUTULAN TUTANAK
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