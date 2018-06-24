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'cüler bir kez daha morardı

15 Temmuz darbe girişiminde bulunan 'cüler bu de de kaybedenlerden oldu.

FETÖcüler bir kez daha morardı

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanı ve milletvekili lerinde seçimini yaptı.

FETÖ'CÜLER DE KAYBETTİ
AK Parti karşısında diğer partileri destekleyen 'cüler bu seçimin de kaybedenlerinden oldu. Cumhur ittifakı çatısında toplanan ve gizli yapılanmalar ile CHP ve İP'ye destek olma kararı alan FETÖ'cü hainler seçim sonuçlarına göre yine hüsrana uğradı.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 22:16
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