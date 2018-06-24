Seçimlere şaibe karıştırmak için taktikler belli

Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok, bugün köşesinde yazdığı yazıda muhalif kesimin seçimlere gölge düşürmek için planladığı taktikleri ele aldı. Altınok yazısını "Sandıklar sayılırken, seçim kuruluna teslim edilirken sokakta gürültü çıkartmaksa, ancak ve ancak 'oy çalacakların' istediği şeydir." sözleriyle bitirdi.

İŞTE ALTINOK'UN O YAZISI

Çokbilmiş ukalalar, seçimlere katılım konusunda her seferinde dünya rekoru kıran Türkiyeli seçmene "sandığa sandığa" diye tempo tutuyorlar...

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçmen sayısı 3 milyon olan İzmir'deki mitingine 3 milyondan fazla insanın katıldığını söylüyor...

FETÖ'cü susamuru bir trol gazetesine çevirdiğinden beri iflah olmayan Cumhuriyet gazetesi, İnce'nin Maltepe mitinginin uydu görüntüleri diye, Erdoğan'ın Yenikapı mitinginin fotoğraflarını yayınlıyor...

Yandaş gazeteciler İnstagramda İnce'nin mitinglerinden şen fotolar paylaşıp "Bu oyları çaldırmayın" diye bağırıyorlar.

Geçen de yine İnce "Oyumuz yüzde 55" diyordu, gözlerini bile kırpmadan!

Bunların, kazanma motivasyonunun sarhoş ettiği kişilerin sayıklamaları, ölçüsüz abartı ya da mazur görülebilecek "siyasi yalanlar" olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

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Cuma gecesi CHP'nin kanalı Halk TV'de Uğur Dündar'ın Muharrem İnce ile yaptığı programı izleyenler neden bahsettiğimi anlamışlardır.

Zira milyonlarca oy alan bir partinin adayı, kameralara dönüp hararetle "Buradan söylüyorumoyları çalacaklar" dedi.

Ardından seçmenlerinden, oy kullanılacak mekânlara bir gece önceden gidip bahçede yatmalarını istedi. Kendisinin de binlerce avukatla YSK önünde olacağını söyledi.

Elbette her parti sandığına sahip çıkacak. Ancak sandık başlarından ziyade sokağa yapılan bu çağrıların demokratik refleks, sivil siyaset sınırlarında izahı güç.

Zira sandıktaki iradesine sahip çıkmak isteyenlere seçim günü en çok lazım olan, "oldubittilere" müsaade etmeyecek bir ortamdır, düzendir.

Sandıklar sayılırken, seçim kuruluna teslim edilirken sokakta gürültü çıkartmaksa, ancak ve ancak "oy çalacakların" istediği şeydir.

Geçmiş deneyimlerimiz düşünülünce de, bu çağrıların neyin hazırlığı olabileceğine dair kafamız epeyce netleşiyor değil mi?

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Evet, taktikleri belliydi, seçime iki gün kala da yandaş bir TV kanalının ekranlarından açık ettiler...

Oylarını, CHP'li anket şirketlerinin rakamlarını bile ikiye katlayarak vererek... Alanı bellimiting alanlarında metre kareye 30-35 kişi sığdırdıklarını iddia ederek, beklentiyi yükseltiyorlar...

Böylece seçmene, sandıktan çıkacak sonucu kabullenmeme motivasyonunu vermek istiyorlar.

İki kere kaybetmeyi çok arzulayanlar buyursunlar denesinler...

Sağduyulu, yurtsever Türkiye seçmeni de yine görev başında olacak. Ülkesine, demokrasiye sahip çıkacak.