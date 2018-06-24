;
Yol Durumu
  1. İşte Suruç provokasyonunun perde arkası

sandık görevlisi gözaltında!

'da mükerrer oy kullanmaya çalışan nin sandık görevlisi gözaltına alındı.

SPnin sandık görevlisi suçüstü yakalandı
Kentteki Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi'nde 1057 numaralı sandıkta temsilcisi olarak görev yapan E.K, görevli olduğu sandıkta oy kullandıktan sonra, aynı okuldaki 1059 numaralı sandıkta oy kullanma teşebbüsünde bulundu.

Durumu fark eden sandık başkanı durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili tutanak tutan ekipler, cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda şahsın kullandığı mükerrer oy pusulaları teslim aldı.
E.K, polis ekiplerince gözaltına alınd
Etiketler: ,
  • 24 Haziran 2018, Pazar 15:17
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar