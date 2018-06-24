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Yol Durumu
  1. Seçimlere şaibe karıştırmak için taktikler belli

'dan oy hırsızlığı algısı

FOX Tv'nin sözde tarafsız gazetecilerinden olan , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla "oylar çalınıyor" algısı yaratmaya çalıştı.

Fatih Portakaldan oy hırsızlığı algısı

'liler, ve 'nin oyları çalarak seçimi kazanacağından(!) o kadar eminler ki şimdiden algı operasyonu yürütmeye başladılar.

CHP'li bir parti üyesi gibi gazetecilik yapan oyların çalınma riskine yönelik takipçilerini uyardı.

"AK PARTİ VE MHP OYLARI ÇALACAK" ALGISI YAPTI

Portakal takipçileriyle CHP, Saadet Partisi, İyi Parti 'nin irtibat numaralarını paylaştı. Portakal'ın AK Parti ve MHP'nin numaralarını paylaşmamasından anlaşılıyor ki şimdiden "AK Parti ve MHP'nin oyları çalarak seçim kazanacağını" düşünüyor.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 15:45
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