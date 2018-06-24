Seçimin en büyük kaybedeni 'Kılıçdaroğlu'

Baraj altında kalmaması için Halkların Demokratik Partisi (HDP)'ye destek veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bunun sonucu olarak milletvekili seçiminde beklediği seviyeye çıkamadı. Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkartılmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı yüzde 25'ten yüzde 22'ye düştü.

HDP'nin Muharrem İnce'ye vereceği destekle Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir adım öne geçmek isteyen CHP, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle hem cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti hem de büyük oy kaybı yaşadı.





KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞU SALLANIYOR

​Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı olma hayallerinin tükenmesiyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da koltuğu sallanmaya başladı.

Daha önce CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını koyan Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı yarışını kaybederse Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkmayacağını söylemişti ancak parti içinden gelen haberler ise çok daha farklı yönde.

Muharrem İnce'nin seçimin ardından bir süre bekleyip, genel başkanlık için çalışmalara başlayacağı belirtilirken Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemeyen vekillerin harekete geçmek için talimat beklediği iddia edildi.