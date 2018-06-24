MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz, cumhurun başarı ve yükselişine hayranlıkla şahit oluyoruz.'

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

- Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz, cumhurun başarı ve yükselişine hayranlıkla şahit oluyoruz.

- Bugün Cumhur İttifakı'nın zaferini gururla, onurla ifa ediyoruz.

- Cumhurbaşkanı seçimi ilk turda sonuçlanmış, kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir.

MHP KİLİT PARTİ OLDU

- Bizi yıkmak istediler başaramadılar. Felaket telallığı yapanlar Türklüğün vicdanına çarpmış ve dağılmışlardır. MHP'yi kilit parti yapmış. Denge ve denetleme görevi vermiştir. Milletimizin beklentileri doğrultusunda MHP, akılla, muazzam bir inanmışlıkla çalışmalarını sürdürecektir. Mücadelemize mücadele katacağımızdan herkes emin olmalıdır.

- Cumhurbaşkanlığı Sisteminin kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için her şeyi yapacağımızdan milletimizin tereddütü olmasın.

- Cumhurbaşkanlığı Sisteminin kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için her şeyi yapacağımızdan milletimizin tereddütü olmasın. Elimizi taşın altına koymaktan vazgeçmeyeceğiz.

- Terörle mücadelenin başarıa ulaşması, sosyal ve ekonomik meselelerin miletimizin isteğiyle sonuca ulaşması hususunda Cumhur İttifakı'na düşen sorumluluk çok fazladır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçildiği için tebrik ediyorum. 3 Hilal sancağını düşürmediniz, dilerim ki sizler de hayat boyu düşmezsiniz. Cumhur İttifakı millet aklı, Türkiye'nin teminatı. MHP daha güçlüdür, daha da yükselecektir. Ne mutlu Türk'üm diyene."