Bu sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kişi sandık başına gitmeye başladı. Oy kullanan vatandaşlar 'seçim sonuçları ne zaman açıklanacak' ve 'sandıklar ne zaman açılıyor' gibi soruların yanıtını merak araştırmaya başladı. 2018 seçim sonuçları için nefesler tutuldu ve geri sayım başladı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan 2018 seçim sonuçları ile ilgili önemli açıklama geldi. Peki 24 Haziran 2018 seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, sandıklar ne zaman açılıyor, oy sayımı ne zaman başlayacak? tüm bu soruların yanıtı ile ilgili detayları bilgilere Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca kişinin büyük heyecan içinde beklediği gün geldi, çattı. 24 Haziran Pazar günü sabah 08:00 itibari ile oy kullanma işlemi başladı. Oylarını kullanan vatandaşlar ‘seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, sandıklar ne zaman saat kaçta açılıyor’ gibi soruların yanıtını merak etmeye başladı. Yüksek Seçim Kurulu’ndan bu konu ile ilgili önemli bir açıklama geldi. YSK Başkanı Sadi Güven’in, seçim sonuçları 2018 ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı ile ilgili yaptığı açıklamaları burada bulabilirsiniz. Peki sandıklar ne zaman saat kaçta açılıyor ve kapanacak? Seçim sonuçları an be an Takvim.com.tr'de...
Bu sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kişi sandık başına gitmeye başladı. Oy kullanan vatandaşlar 'seçim sonuçları ne zaman açıklanacak' ve 'sandıklar ne zaman açılıyor' gibi soruların yanıtını merak araştırmaya başladı. 2018 seçim sonuçları için nefesler tutuldu ve geri sayım başladı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan 2018 seçim sonuçları ile ilgili önemli açıklama geldi. Peki 24 Haziran 2018 seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, sandıklar ne zaman açılıyor, oy sayımı ne zaman başlayacak? tüm bu soruların yanıtı ile ilgili detayları bilgilere Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Etiketler: Sadi Güven , seçim , AK Parti , 24 Haziran , YSK , MHP , CHP , Türkiye
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