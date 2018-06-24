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Sandıkların kapanmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama: İyiyiz

Kısıklı'daki evinden çıkarak Huber Köşkü'ne gitti. Erdoğan, yoğun sevgi gösterileri üzerine aracından inerek vatandaşları selamladı. Erdoğan gazetecilerin soruları üzerine "Bir şey söylemek için erken, iyiyiz" dedi.

Erdoğandan ilk açıklama: İyiyiz
Cumhurbaşkanı Kısıklı'daki evinden Huber Köşkü'ne gitmek üzere çıktı. Dışarıda bekleyen vatandaşların yoğun sevgi gösterileri üzerine aracını durduran Erdoğan, halkı selamladı.

İHA'nın haberine göte, vatandaşların 'a yoğun destek verdiği görüldü. Erdoğan gazetecilerin soruları üzerine "Bir şey söylemek için erken, iyiyiz" dedi.

Erdoğan daha sonra aracına binerek seçim sonuçlarını takip etmek üzere Huber Köşkü'ne gitti.
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  • 24 Haziran 2018, Pazar 17:48
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