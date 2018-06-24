Sandıkların kapanmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama: İyiyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'daki evinden Huber Köşkü'ne gitmek üzere çıktı. Dışarıda bekleyen vatandaşların yoğun sevgi gösterileri üzerine aracını durduran Erdoğan, halkı selamladı.
İHA'nın haberine göte, vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun destek verdiği görüldü. Erdoğan gazetecilerin soruları üzerine "Bir şey söylemek için erken, iyiyiz" dedi.
Erdoğan daha sonra aracına binerek seçim sonuçlarını takip etmek üzere Huber Köşkü'ne gitti.
İHA'nın haberine göte, vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun destek verdiği görüldü. Erdoğan gazetecilerin soruları üzerine "Bir şey söylemek için erken, iyiyiz" dedi.
Erdoğan daha sonra aracına binerek seçim sonuçlarını takip etmek üzere Huber Köşkü'ne gitti.
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