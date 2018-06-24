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İşte Suruç provokasyonunun perde arkası

'nın Suruç ilçesinde bazı sandıklarında usulsüzlük yapıldığına dair da yer alan iddiaların algı oluşturma çabası olduğu belirtildi.

İşte Suruç provokasyonunun perde arkası

'nın Suruç ilçesinde ya yansıyan bazı sandıklarında usulsüzlük yapıldığı iddialarının algı oluşturmaya yönelik olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Suruç'ta da saat 08.00 itibarıyla vatandaşlar, okullara giderek oy kullanmaya başladı. Seçime katılımın yüksek olduğu gözlenen ilçede güvenlik güçlerinin önlemlerini aldığı görüldü.

Gün içerisinde sosyal medyada bazı sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla ilgili paylaşımlarda bulunulması üzerine Şanlıurfa Valiliği, İl Seçim Kurulu ve güvenlik güçleri, iddiaları araştırmaya başladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk de ilçeye giderek, Kaymakam Tarık Açıkgöz'le ilçe merkezi ve kırsal bölgelerde inceleme yaptı.

Yetkililer, "bahse konu iddiaların araştırıldığını ancak olağan dışı bir durumla karşılaşılmadığını, kolluk kuvvetlerinin tüm şikayetleri değerlendirdiğini ve bazı çevrelerin algı oluşturmaya çalışarak seçimi manipüle etme gayreti içerisinde olduğunu" belirtti.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm 'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da sabah 08.00 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde oy verme işleminin başladığını ve katılımın yüksek olduğunu söyledi.

Şanlıurfa genelinde hiçbir problem yaşanmadığını ve her okulda sandıkların kurulduğunu, gerekli güvenlik tedbirlerinin de alındığını anlatan Çiftçi, "Tüm siyasi partiler müşahitleriyle beraber seçimleri takip ediyor. Her seçimde olduğu gibi aslı olmayan görüntüler paylaşılabiliyor, vatandaşlarımızdan itibar etmemelerini istiyoruz. Suruç'la ilgili özel bir durum henüz bize ulaşmadı." diye konuştu.


Bahattin Yıldız

İl Başkanı Bahattin Yıldız da "Suruç konusunda olumsuz bir haber tarafımıza ulaşmış değil, ortamın sakin bir şekilde olduğunu, herkesin demokratik şartlar içerisinde oy kullandığını bize ilettiler. Okulları gezdiğimizde de herhangi bir sorunla karşılaşmadık." dedi.


Aziz Aydınlık

Şanlıurfa Milletvekili Adayı Aziz Aydınlık da seçim dönemlerinde bu tarz konuların gündeme getirilebildiğini ifade ederek, "Vatandaşımız sağ duyulu olsun. Herkes oyunu kullanır, seçim akşam biter kazanan kazanır, kaybeden yoluna devam eder." diye konuştu.


Çağlar Yılmaz

Şanlıurfa Milletvekili Adayı Çağlar Yılmaz ise bu tarz konuların tüm seçimlerde bilinçli olarak gündem yapılmaya çalışıldığına işaret ederek, "İddialar doğru değil." dedi.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 15:03
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