Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sandıklar kapandı. Ensonhaber'in haberine göre İlk sonuçlar henüz gelmeye başlarken, Muharrem İnce'ye memleketinden bir şok geldi. Yalova'nın Elmalı köyünde Cumhurbaşkanı Erdoğan 221 oy alırken, İnce 87 oyda kaldı.
Muharrem İnce'nin köyünde Erdoğan kazandı
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sandıklar kapandı. İlk sonuçlar henüz gelmeye başlarken, Muharrem İnce'ye memleketinden bir şok geldi.
Etiketler: muharrem ince , Recep Tayyip Erdoğan , seçim , Yalova
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