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'nin köyünde Erdoğan kazandı

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili lerinde sandıklar kapandı. İlk sonuçlar henüz gelmeye başlarken, 'ye memleketinden bir şok geldi.

Muharrem İncenin köyünde Erdoğan kazandı
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili lerinde sandıklar kapandı. Ensonhaber'in haberine göre İlk sonuçlar henüz gelmeye başlarken, 'ye memleketinden bir şok geldi. 'nın Elmalı köyünde Cumhurbaşkanı Erdoğan 221 oy alırken, İnce 87 oyda kaldı.
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  • 24 Haziran 2018, Pazar 18:49
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