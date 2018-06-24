;
Yol Durumu
  1. Temiz Kandil
  2. Kandil’e kalıcı çözüm

Paranoyak Almanya

Alman medya kurumu hiçbir somut veriye dayanmadan “, ’nin kapısında. IMF, Türkiye için acil durum masası kurdu” haberi yaptı. IMF ise “Türkiye için hiçbir özel grup oluşturulmadı” diyerek yalanı ortaya çıkardı

Paranoyak Almanya
Son dönemde her türlü düşmanlığını yapan Almanya ve Alman devletinin resmi medya kuruluşlarından önceki gün skandal bir habere imza attı. Türkiye'nin 'nin kapısını çalma ihtimaline karşı 'nun hazırlık yaptığı ve acil durum grubu oluşturduğunu iddia eden Alman medya kuruluşu yalan ve spekülasyonda sınır tanımadı. Alman medya kuruluşu yazısında 'Devalüasyon kritik durumda', 'Sermaye hızla kaçıyor' 'Kırılgan ekonomi, kırılgan siyaset', ' ödemede sorun yaşayacak' gibi tamamen gerçek dışı ifadeler kullandı. Ancak Uluslararası Para Fonu (IMF), "Türkiye'nin IMF'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı ve acil durum grubu oluşturduğu" iddialarını yalanladı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilisi, yaptığı açıklamada, Alman yayın ajansı Deutsche Welle'nin önceki günkü "IMF, Türkiye için teyakkuzda" başlıklı haberinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Medyada son günlerde çıkan spekülasyonların aksine, IMF'nin Türkiye'ye finansal destek sağlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten yetkili, "Ayrıca, Türkiye için hiçbir özel grup oluşturulmadı. Otoritelerle görüşmelerimiz genel çalışmalarımız çerçevesinde devam ediyor." ifadelerini kullandı. Deutsche Welle, isim vermediği kaynaklara dayandırdığı haberde, "IMF, Türkiye'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. IMF'de bir acil durum grubu oluşturulduğu belirtiliyor" iddialarına yer vererek Türk ekonomisine balta vurmaya çalışmıştı.


ALMAN​ MEDYASI TOZUTTU
Yalan ve iftira dolu haberlerle Türkiye'yi hedef alan bu kez küresel bir skandala imza attı. IMF Başkanı Chiristina Lagarde ise "Türkiye güçlü temellere sahip" dedi.

Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar