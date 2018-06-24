Paranoyak Almanya

Son dönemde her türlü Türkiye düşmanlığını yapan Almanya ve Alman devletinin resmi medya kuruluşlarından Deutsche Welle önceki gün skandal bir habere imza attı. Türkiye'nin IMF'nin kapısını çalma ihtimaline karşı Uluslararası Para Fonu'nun hazırlık yaptığı ve acil durum grubu oluşturduğunu iddia eden Alman medya kuruluşu yalan ve spekülasyonda sınır tanımadı. Alman medya kuruluşu yazısında 'Devalüasyon kritik durumda', 'Sermaye hızla kaçıyor' 'Kırılgan ekonomi, kırılgan siyaset', 'Borç ödemede sorun yaşayacak' gibi tamamen gerçek dışı ifadeler kullandı. Ancak Uluslararası Para Fonu (IMF), "Türkiye'nin IMF'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı ve acil durum grubu oluşturduğu" iddialarını yalanladı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilisi, yaptığı açıklamada, Alman yayın ajansı Deutsche Welle'nin önceki günkü "IMF, Türkiye için teyakkuzda" başlıklı haberinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Medyada son günlerde çıkan spekülasyonların aksine, IMF'nin Türkiye'ye finansal destek sağlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten yetkili, "Ayrıca, Türkiye için hiçbir özel grup oluşturulmadı. Otoritelerle görüşmelerimiz genel çalışmalarımız çerçevesinde devam ediyor." ifadelerini kullandı. Deutsche Welle, isim vermediği kaynaklara dayandırdığı haberde, "IMF, Türkiye'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. IMF'de bir acil durum grubu oluşturulduğu belirtiliyor" iddialarına yer vererek Türk ekonomisine balta vurmaya çalışmıştı.
ALMAN MEDYASI TOZUTTU
Yalan ve iftira dolu haberlerle Türkiye'yi hedef alan Alman medyası bu kez küresel bir skandala imza attı. IMF Başkanı Chiristina Lagarde ise "Türkiye güçlü temellere sahip" dedi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilisi, yaptığı açıklamada, Alman yayın ajansı Deutsche Welle'nin önceki günkü "IMF, Türkiye için teyakkuzda" başlıklı haberinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Medyada son günlerde çıkan spekülasyonların aksine, IMF'nin Türkiye'ye finansal destek sağlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten yetkili, "Ayrıca, Türkiye için hiçbir özel grup oluşturulmadı. Otoritelerle görüşmelerimiz genel çalışmalarımız çerçevesinde devam ediyor." ifadelerini kullandı. Deutsche Welle, isim vermediği kaynaklara dayandırdığı haberde, "IMF, Türkiye'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. IMF'de bir acil durum grubu oluşturulduğu belirtiliyor" iddialarına yer vererek Türk ekonomisine balta vurmaya çalışmıştı.
ALMAN MEDYASI TOZUTTU
Yalan ve iftira dolu haberlerle Türkiye'yi hedef alan Alman medyası bu kez küresel bir skandala imza attı. IMF Başkanı Chiristina Lagarde ise "Türkiye güçlü temellere sahip" dedi.
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