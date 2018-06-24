Kartal mesajı

RUSYA'NIN ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'nda önceki akşam oynanan İsviçre-Sırbistan maçı gündemi sarstı... Karşılaşmanın başında 1-0 geriye düşmesine rağmen son dakikada attığı golle 2-1 kazanmayı başaran İsviçre'ye galibiyeti, takımın Arnavut asıllı iki yıldızı Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri getirdi.
SIRPLAR, FIFA'YA GİTTİ
Her iki futbolcunun da attıkları gollerin ardından Arnavutluk bayrağının sembolü olan 'çift başlı kartal' hareketini yapması bir anda maçın önüne geçti. Shaqiri ve Xhaka'ya birçok kesimden destek gelirken, Sırbistan Futbol Federasyonu olayı FIFA'ya taşıdı. Sırplar, İsviçre takımının futbola siyaset karıştırdığını ve bunun ceza alması gerektiğini savunuyor.
BABASININ İNTİKAMI MI?
Gecenin en çok konuşulan isimlerinden Xhaka'nın babasının 1990'lı yılların başında Yugoslavya'da suçsuz yere mahkum edildiği ve 3.5 yıl hapis yattığı da ortaya çıktı. Arsenal forması giyen Xhaka'nın bu nedenle Sırplar'a büyük bir öfke duyduğu ve attığı golle intikam aldığı belirtiliyor.
LIPA&JELENA KAPIŞMASI!
Çift başlı kartal tartışması bir anda sosyal medyaya da sıçradı... Arnavut asıllı olan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Shaqiri ve Xhaka'nın gol sevincini Twitter hesabından paylaştı ve altına destek mesajı yazdı. Fakat bu mesaja ünlü Sırp şarkıcı Jelena Tosic'ten çok sert bir yanıt geldi. Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'in eşi olan Jelena, vücudunu Sırp bayrağının renkleriyle boyadı ve sosyal medyadan, "Ciddi anlamda budala gibi görünüyor" dedi.
SIRPLAR, FIFA'YA GİTTİ
Her iki futbolcunun da attıkları gollerin ardından Arnavutluk bayrağının sembolü olan 'çift başlı kartal' hareketini yapması bir anda maçın önüne geçti. Shaqiri ve Xhaka'ya birçok kesimden destek gelirken, Sırbistan Futbol Federasyonu olayı FIFA'ya taşıdı. Sırplar, İsviçre takımının futbola siyaset karıştırdığını ve bunun ceza alması gerektiğini savunuyor.
BABASININ İNTİKAMI MI?
Gecenin en çok konuşulan isimlerinden Xhaka'nın babasının 1990'lı yılların başında Yugoslavya'da suçsuz yere mahkum edildiği ve 3.5 yıl hapis yattığı da ortaya çıktı. Arsenal forması giyen Xhaka'nın bu nedenle Sırplar'a büyük bir öfke duyduğu ve attığı golle intikam aldığı belirtiliyor.
LIPA&JELENA KAPIŞMASI!
Çift başlı kartal tartışması bir anda sosyal medyaya da sıçradı... Arnavut asıllı olan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Shaqiri ve Xhaka'nın gol sevincini Twitter hesabından paylaştı ve altına destek mesajı yazdı. Fakat bu mesaja ünlü Sırp şarkıcı Jelena Tosic'ten çok sert bir yanıt geldi. Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'in eşi olan Jelena, vücudunu Sırp bayrağının renkleriyle boyadı ve sosyal medyadan, "Ciddi anlamda budala gibi görünüyor" dedi.
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