Temiz Kandil

PKK'YA yönelik 10 Mart'ta Kuzey Irak'ta başlatılan operasyonlar tüm hızıyla sürerken sınır ötesinde belirlenen noktalar dün de vuruldu. Dört aylık süreçte yüzlerce terörist etkisiz hale getirilirken, örgütün kalbi Kandil'deki bir kontrol noktası daha görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde Kandil'in merkezine çıkan yol üzerindeki PKK'nın kontrol noktasının terk edildiği görüldü. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin İHA ve SİHA'larının yanı sıra F16 bombardımanından kaçmaya çalışan örgüt üyelerinin kontrol noktalarını boş bıraktığı ve mobil olarak devriye gezdiği öğrenildi. Kontrol noktasının hemen yanında bulunan terör örgütü elebaşı Öcalan'ın dağa kazınmış posteri de dikkat çekti.
MEHMETÇİK İMHA ETTİ
Teröristlerden kalan terörist başı posteri yerle bir edildi.
GÜLEN TERÖR
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 18 Haziran'da şafak vakti bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 3'ü kadın 17 kişiyi gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren ekipler, gözaltına alınan zanlıların Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi PKK adına ev ve iş yerlerine giderek para istediklerini tespit etti. Belirledikleri adreslere sarı zarf bırakan örgüt üyelerinin toplayacakları paraları dağ kadrolarındaki teröristlere göndereceklerini söylediği iddia edildi. Zanlılardan bazılarının tutuklanırken güldüğü görüldü.
MEHMETÇİK İMHA ETTİ
Teröristlerden kalan terörist başı posteri yerle bir edildi.
GÜLEN TERÖR
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 18 Haziran'da şafak vakti bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 3'ü kadın 17 kişiyi gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren ekipler, gözaltına alınan zanlıların Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi PKK adına ev ve iş yerlerine giderek para istediklerini tespit etti. Belirledikleri adreslere sarı zarf bırakan örgüt üyelerinin toplayacakları paraları dağ kadrolarındaki teröristlere göndereceklerini söylediği iddia edildi. Zanlılardan bazılarının tutuklanırken güldüğü görüldü.
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