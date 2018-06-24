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Adliyesi’nde !

Adliyesinde oy pusulalarının teslim edildiği yerin alt katında çıktı.

Niğde Adliyesi’nde yangın!
Adliyesi'nde oy pusulalarının teslim işlemlerinin yapıldığı yerin alt katındaki bodrum katta bulunan nezarethanede henüz bilinmeyen nedenle başladı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen seçim görevlileri, pencerelerin demir parmaklıkları kesilerek tahliye edildi.



işlemlerinin yapıldığı yerin kapısı kilitlendi. Daha sonra, oy pusulalarının bulunduğu torbalar, seçim görevlileri nezaretinde binadan çıkartıldı.



İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 19:50
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