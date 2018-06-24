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  1. Meral Akşener'e kendi sandığında şok!

sonuçlarından sonra çöktü

Ağlama Ertuğrul

24 Haziran sonuçlarını CNN Türk'te yorumlayan 'ün yüzü ilk sonuçları gördükten sonra asıldı. Cumhur İttifakı'nın %60, 'ın ise yüzde 57 civarında oy oranıyla sandıktan çıktığını gören Özkök'ün moralinin bozulduğu gözlendi.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 19:45
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