24 Haziran seçim sonuçlarını CNN Türk'te yorumlayan Ertuğrul Özkök'ün yüzü ilk sonuçları gördükten sonra asıldı. Cumhur İttifakı'nın %60, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise yüzde 57 civarında oy oranıyla sandıktan çıktığını gören Özkök'ün moralinin bozulduğu gözlendi.
Ertuğrul Özkök seçim sonuçlarından sonra çöktü
Etiketler: ertuğrul özkök , Cumhurbaşkanı Erdoğan , seçim , Recep Tayyip Erdoğan
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