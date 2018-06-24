Bozköy'de oy verme işlemi 32 dakika sürdü

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Bozköy'de oy verme işlemi tamamlandı.

Demirci ile Köprübaşı ilçeleri arasında Demirci ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan 48 nüfuslu Bozköy'deki 29 seçmen, oy kullandı.

Sandık başına gelen 29 seçmen saat 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 32 dakika sürdü.

Çiftçilikle uğraşan köy sakinleri, oy verme işlemlerini tamamlamalarının ardından tarlanın yolunu tuttu.

EN YAŞLI OY VEREN ESKİ MUHTAR OLDU

Köyün en yaşlı seçmeni 86 yaşındaki mahallenin eski muhtarı İhsan Baş, en genç seçmeni ise 18 yaşındaki yeğeni Ömer Dönmez oldu.

Bozköy Mahalle Muhtarı İrfan Gönder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallenin önceki yıllarda 65 seçmeni olduğunu ancak bu sayının göçedenlerle azaldığını belirtti.

Toplam 35 seçmenleri bulunduğunu ancak 6 kişinin hastalık nedeniyle şehir dışında olduğunu aktaran Gönder, 29 vatandaşın oyunu kullandığını kaydetti.

Gönder, oyunu kullanan vatandaşların arazideki işlerini yapmak için tarlaya gittiklerini söyledi.

Mahallede oy kullanan en genç seçmen olan Ömer Dönmez ise 32 dakikada seçim işlemlerini tamamladıklarını, 18 yaşını doldurduğu için ilk kez oy kullandığını ve sandığın açılmasını heyecanla bekleyeceğini ifade etti.